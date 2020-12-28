دولي

إسرائيل: 350 ألف شخص يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)

إسرائيل: 350 ألف شخص يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى في إسرائيل، حتى يوم أمس الأحد، نحو 380 ألف من الجمهور الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

ويبدأ جيش الاحتلال صباح اليوم بحملة تطعيم في صفوفه تشمل في المرحلة الأولى، أفراد الطواقم الطبية وحوالي 6000 جندي يعانون أمراضاً مزمنة إلى جانب بعض القادة الكبار ليكونوا قدوة لباقي الجنود. 

كما ينضم مستشفى رامبام اليوم الى عملية تطعيم المواطنين فوق سن 60، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكشف وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، عن أن وزارته ستفتح قريبا نحو 150 مركزا متنقلا وثابتا للتطعيم ضد (كورونا) في المناطق البعيدة عن أواسط إسرائيل.

وأضاف في حديث مع رؤساء سلطات محلية: أن هناك حاجة ملحة للوصول الى الجمهور المنتمي إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر الذين يواجهون صعوبات في الوصول الى مجمعات التطعيم المركزية.

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