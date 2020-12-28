بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة منذ عام

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة مساء اليوم، القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة في بلدة بتير، غرب محافظة بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناءً على تعليمات العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم تحركت قوة من الشرطة إلى بلدة بتير غرب بيت لحم وتم عمل كمين في أحد شوارع البلدة لأشخاص مطلوبين بقضية الشروع بالقتل وفارين من وجه العدالة منذ عام تقريباً حيث تم إلقاء القبض عليهم.



وأكدت انه تم إحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولاً.