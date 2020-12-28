غنام واللواء الفارس تسلمان معايدة باسم الرئيس للطوائف المسيحية برام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس وحدة المساعدات في مكتب الرئاسة، اللواء رائدة الفارس، اليوم الاثنين، معايدة باسم الرئيس محمود عباس لأبناء الطائفة المسيحية لمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة.



جاء ذلك خلال لقاء حضره عدد من رجال الدين المسيحيين ممثلين عن الكنائس في مدينة رام الله، وبلدات الطيبة وعبود وعين عريك وبيرزيت وجفنا، ووفد من تكية ستنا مريم في بيت لحم.



ونقلت غنام في كلمتها تهنئة وتحيات الرئيس عباس للطوائف المسيحية في المحافظة، مؤكدة أن هذا العيد وكافة أعيادنا هي وطنية ولجميع الشعب الفلسطيني.



وشددت على أن معايدة الرئيس تؤكد وحدة النضال والهدف والمصير المشترك بين أبناء شعبنا، لافتة إلى أن شعبنا يرفض كافة محاولات التفرقة بين مكوناته.



بدورها، أكدت الفارس أن الرئيس لا يدخر جهدا وفرصة للوقوف الى جانب أبناء شعبه في كل الاوقات وفي مختلف الظروف والأماكن.



بدورهم، عبر رجال الدين عن شكرهم للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن رسالة العيد هي رسالة حب وسلام وإخوة للعالم أجمع ولأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم.