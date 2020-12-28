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الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الاثنين، انخفاضاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 20 حالة وفاة و1802 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (289,748) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 21,909 حالات، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 3778 حالة.

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