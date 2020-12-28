مصرع طفل بحادث سير في الخليل



وذكر الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، العقيد لؤي ازريقات، أن الحادث وقع في برية شيوخ شرق مدينة الخليل جراء إنقلاب مركبة غير قانونية كان الطفل يستقلها هو وأمه، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالحرجة وأمه وصفت إصابتها بالمتوسطة ونقل كلاهما على إثر ذلك إلى المستشفى الأهلي وأدخل الطفل إلى قسم العناية المكثفة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وأضاف ازريقات: أن خبراء السير فتحوا تحقيقاً بالحادث وتم وإبلاغ النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة أصولاً.



وناشد كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية وعدم قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم.

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (12 عاماً) من بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل مساء اليوم مصرعه، نتيجة إصابته بحادث سير ذاتي.