شؤون فلسطينية

القبض على 50 مطلوباً للعدالة وضبط 20 مركبة غير قانونية في طولكرم

القبض على 50 مطلوباً للعدالة وضبط 20 مركبة غير قانونية في طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على 50 مطلوباً للعدالة وضبطت 20 مركبة غير قانونية في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة تمكنت من القبض على 50 مطلوباً للعدالة وضبطت 20 مركبة غير قانونية.

وأضافت انه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

كما وأكدت الشرطة على ضرورة التخلي عن هذه المركبات لما فيها مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.

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