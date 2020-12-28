الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبٍ للعدالة





وتتعلق التهم بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ يقارب 250 ألف شيكل في بلدة سعير شرقي الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وبناءً على معلومات وردت لمركز شرطة سعير في شرطة المحافظة مفادها وجود أحد المطلوبين في البلدة على الفور تحركت قوة من مركز الشرطة لمكان تواجده وقبضت عليه.

وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه أصولاً. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وبناءً على معلومات وردت لمركز شرطة سعير في شرطة المحافظة مفادها وجود أحد المطلوبين في البلدة على الفور تحركت قوة من مركز الشرطة لمكان تواجده وقبضت عليه.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على مطلوبٍ فارٍ من وجه العدالة منذ سنتين، وصادر بحقه 27 مذكرة قضائية بعد تهم.