الشرطة تتلف مركبات غير قانونية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة قامت اليوم بإتلاف 30 مركبة غير قانونية ضبطت بمناطق مختلفة من محافظة الخليل وتمت عملية الإتلاف بعد التأكد من جهة الإختصاص بشرطة المرور بعدم قانونية هذه المركبات.





كما وتم تحرير مخالفات بحق أصحابها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة اليوم الاثنين، 30 مركبة غير قانونية، تم ضبطها بمناطق مختلفة من محافظة الخليل.