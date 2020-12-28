إسرائيل: ازدياد الصورة الوبائية سوءاً وتسجيل قرابة 3500 إصابة جديدة





وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، إلى تسجيل قرابة 3500 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، ليبلغ عدد الحالات المرضية النشطة نحو 35600 خمسة وثلاثين الفا وستمئة.



ويتلقى العلاج في المستشفيات 590 مريضًا توصف حالتهم بخطيرة يخضع 144 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.





وتوفي في إسرائيل منذ ظهور الجائحة 3226 شخصا من جرائها.



ورجح مسؤولون في وزارة الصحة، بأن يستمر الإغلاق الصحي الراهن خمسة أسابيع وليس أسبوعين فقط، بسبب قرار لجنة التعليم البرلمانية إعادة فتح معظم جهاز التعليم رغم الصورة الوبائية السيئة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الصورة الوبائية في إسرائيل، تزداد سوءاً إذ بلغت أمس نسبة النتائج الإيجابية لفحوصات (كورونا) 4.9%.