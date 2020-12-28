وزارة الأوقاف تكشف لـ "دنيا الوطن" حقيقة تأجير مقام النبي موسى

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين،





يأتي ذلك على خلفية الحفل الذي أقيم في مقام النبي موسى، حيث ظهرت قضية أخرى مرتبطة بذلك، وهي ورود أنباء تظهر تأجير مقام النبي موسى، وقعته وزارة الأوقاف مع شركة إنتاج متخصصة بتنظيم المناسبات.



ونفى خالد الزواوي، المتحدث الوزارة في تصريحات لـ "دنيا الوطن" وجود عقد إيجار بين وزارة الأوقاف وبين أي شركة إنتاج لاستجار المقام في الوقت الحالي.





وتابع: "إنما كان هناك عطاء طرحته الوزارة، وتقدمت له شركة إنتاج وحيدة، وبالتالي رسى العطاء عليها، ولكن الشركة لم تستكمل الإجراءت وبالتالي لم يكتمل العقد، كما أن الوزارة ألغت الفكرة من الأصل".





وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، قرر تشكيل لجنة تحقيق، فيما جرى في مقام النبي موسى، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، مساء السبت الماضي، أثار جداً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو، نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنحقيقة تأجير مقام النبي موسى.