"النقل والمواصلات" وشرطة المرور تتفقان على ٱلية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً

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رام الله - دنيا الوطن

بتوجيهات من وزير النقل والمواصلات أ.عاصم سالم، إجتمعت اليوم الاثنن، كل من وزارة النقل والمواصلات ممثلة بوحدة الرقابة الميدانية والتفتيش ومراقب المرور العام مع شرطة المرور.



وجاء هذا الاجتماع بهدف وضع آلية لتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل والمواصلات، والتي من ضمنها التزام سائقي المركبات العمومية بالزي الموحد واللوحة التعريفية بالمركبات العمومية والرقم 150 التي تعكس الصورة الحضارية لهذه المهنة المشرفة، وكذلك متابعة المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكد المجتمعون على أهمية تنفيذ هذه القرارت لما لها من أثر إيجابي على قطاع النقل العام



من الجدير بالذكر أن العمل على تنفيذ القرارات السابق ذكرها يسري إبتداءً من تاريخ 1/1/2021 .