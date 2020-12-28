بعد تصريحات نصر الله.. الزهار يتحدث عن مزايا صاروخ (كورنيت) بمواجهة الاحتلال

صاروخ كورنيت أطلقته المقاومة الفلسطينية بعام 2018 اتجاه حافلة إسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، اليوم الاثنين، على تصريحات الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، بشأن صاروخ (كورنيت)، ومنحه للفصائل الفلسطينية.



وقال في تصريحات لقناة (الميادين): إن صاروخ (كورنيت) بات ضرورة في مواجهة دولة الاحتلال، موجهاً شكره إلى أن كل من يقدم للمقاومة دعماً في مواجهة الاحتلال، ولو كان قلماً.



وأكد الزهار بأن (كورنيت) كرّس رسالة للاحتلال بأن "الاقتراب من الحدود لم يعد سهلاً وشكّل قوة رادعة يجب تطويرها تمهيداً لهزيمة الاحتلال وكل معاونيه".



وقال القيادي في حركة حماس: إن "المقاومة بأشكالها المتعددة مستمرة في التطوير حتى النصر".



وكان نصر الله قال أمس: إن قائد فيلق القدس السابق، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، طوّر العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية كلها على اختلاف اتجاهاتها.



وقُتل سليماني في كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية، في العاصمة العراقية، بغداد.



وأضاف في مقابلة مع قناة (الميادين): بأنه "لم يكن هناك أي خطوط حمر لدى سليماني، في الدعم اللوجستي للفصائل الفلسطينية"، مشيراً إلى أن إيصال صواريخ (كورنيت) إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، يقف خلفه سليماني.



وتابع نصر الله: بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، وافق على إيصال صواريخ (كورنيت) التي اشترتها دمشق من روسيا إلى حركتي حماس والجهاد بغزة.