الداخلية بغزة تصدر قرارات حول مناورة الفصائل غداً الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تصريحاً صحفياً حول المناورة المشتركة التي ستجريها فصائل المقاومة الفلسطينية، غداً الثلاثاء.



وقالت الوزارة في تصريحها الذي نشر عل موقعها الالكتروني: "تُجري فصائل المقاومة الفلسطينية غداً الثلاثاء، مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة، تبدأ الساعة 10:00 صباحاً"، لافتة إلى أنه في هذا الاطار، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية، منها إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل.



وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً/ نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.



وفي السياق، أوضحت الوزارة، أنه سيتم إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية، مشيرة إلى أن سريان كافة الاجراءات المتخذة ستستمر لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها.



وأكدت الوزارة، أن المناورة سيتخللها انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.



ودعت الوزارة في تصريحها، المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.