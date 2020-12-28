شؤون فلسطينية

صحيفة فرنسية: إسرائيل والإمارات تعملان على إنهاء وكالة (أونروا)

صحيفة فرنسية: إسرائيل والإمارات تعملان على إنهاء وكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية هذا الأسبوع، أن إسرائيل والإمارات، تعملان سويًا لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقل موقع (i24 news) الإسرائيلي، عن الصحيفة قولها: "بعد أن وقعت إسرائيل والامارات في وقت سابق من هذا العام اتفاقية تطبيع العلاقات فيما بينهما، تعتبر على نطاق واسع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الشرق الأوسط، يجني البلدان الآن نتائجها، بما في ذلك التجارة والسياحة، فضلاً عن النفوذ المتزايد على الساحة الدولية".

وقال الموقع: إنه "لطالما اعتبرت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عقبة أمام الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق تعبيره.

وتمر وكالة (أونروا) بأسوأ أزمة مالية في تاريخها، وذلك بعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف التمويل عنها عام 2018، وتفاقمت هذه الأزمة مع انتشار فايروس (كورونا)، وفقاً لمديرتها في واشنطن، إليزابيث كامبل.

وبعد قرار الولايات المتحدة وقف التمويل، اعتمدت (أونروا) على مساعدات دول الخليج، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية، لسد العجز في ميزانيتها.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة (لوموند) الفرنسية، لم تُحوّل الإمارات أي أموال للوكالة هذا العام حتى الآن، على الرغم من تفاقم الأزمة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المسؤولين الإماراتيين، يفكرون في دفع الوكالة نحو "التلاشي التدريجي".

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