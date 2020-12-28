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شؤون فلسطينية

نعيم: قرار منع تطعيم الاسرى يخالف القانون الدولي ويعتبر جريمة حرب

نعيم: قرار منع تطعيم الاسرى يخالف القانون الدولي ويعتبر جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، عضو مكتب العلاقات الدولية للحركة، أن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس (كورونا)، يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

وقال نعيم في تصريحات له، نشرت على موقع حركة حماس الالكتروني: "إن هذا القرار هو جريمة حرب تنتهك فيها دولة الاحتلال حقوق الأسرى في سجونها، وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست الصهيوني لقانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام 2018".

وأضاف: "إن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها دولة الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب".

وأشار نعيم إلى أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.

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