وزارة السياحة تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة معايعة حول حفل مقام النبي موسى

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة السياحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما نسب من تصريحات للوزيرة رولى معايعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحفل الذي أقيم في مقام النبي موسى بالقدس.



وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت تصريحين لمعايعة ومدير مكتبها جريس قمصية، الأول تمثل باستنكارها اعتداء المواطنين على المحتفلين في مقام النبي موسى، والثاني بأن قميصة صرح بأن وزارة السياحة، استشارت وزارة الأوقاف، حول إقامة حفل غنائي في مقام النبي موسى، وأن الأخيرة لم تبد أي اعتراض.



وقد نفى قميصة، لمرصد كاشف، جميع التصريحات المنسوبة للوزيرة معايعة أو له، مؤكداً أنه لم يصدر أي تصريح منها.