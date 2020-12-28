دولي

كوريا الجنوبية ترصد فيروساً شديد العدوى

كوريا الجنوبية ترصد فيروساً شديد العدوى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض، الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية.

وتم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب باقليم جولا الشمالي، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأبلغت البلاد، حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزارع، منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشهد إقليم جولا الجنوبي 8 حالات، فيما استقبل إقليم كيونغ جي، الذي يحيط بالعاصمة، 7 حالات.

وتم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة للبط في غوري، على بعد 422 كيلومتراً جنوب سول، الأحد.

وسرعت كوريا الجنوبية، وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها.

وحتى الاثنين، أعدمت السلطات المحلية حوالي 9.6 مليون طائر، ويجري إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزارع المصابة.

وفي غضون ذلك، تم تأكيد 42 حالة إصابة في الطيور البرية منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، وتحقق السلطات في 7 حالات أخرى مشتبه بها من موائل الطيور البرية أيضاً.

أخبار ذات صلة

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)

غرق سفينة روسية في بحر بارنتس والطوارئ تُرجح وفاة 17 شخصاً

غرق سفينة روسية في بحر بارنتس والطوارئ تُرجح وفاة 17 شخصاً

الخارجية الإيرانية تكشف معلومة &#34;مهمة&#34; عن قاسم سليماني يوم اغتياله

الخارجية الإيرانية تكشف معلومة "مهمة" عن قاسم سليماني يوم اغتياله

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

81 مليوناً و145 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

81 مليوناً و145 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

حزب غانتس ينهار بعد انشقاقات جديدة

حزب غانتس ينهار بعد انشقاقات جديدة

المستثمر الإماراتي لنادي (بيتار القدس) يزور إسرائيل

المستثمر الإماراتي لنادي (بيتار القدس) يزور إسرائيل

سلالة (كورونا) المتحورة تصل كوريا الجنوبية

سلالة (كورونا) المتحورة تصل كوريا الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

إدارة سجن (ريمون) تنقل ثلاثة من ممثلي الأسرى لعزل &#34;أيلا&#34;

إدارة سجن (ريمون) تنقل ثلاثة من ممثلي الأسرى لعزل "أيلا"

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها &#34;وش السعد عليّ&#34;

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها "وش السعد عليّ"

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

الطبيب النفسي لأصالة &#34;قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن&#34;

الطبيب النفسي لأصالة "قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن"

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

محمود شاهين لهنا شيحة&#34; أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا&#34;

محمود شاهين لهنا شيحة" أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا"

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

عربي

(كورونا) يدفع بأكثر من 270 ألف عامل مغترب لمغادرة سلطنة عمان

(كورونا) يدفع بأكثر من 270 ألف عامل مغترب لمغادرة سلطنة عمان

أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

مصر.. رفض دعوى إلزام شيخ الأزهر بـ&#34;تنقيح&#34; صحيح البخاري

مصر.. رفض دعوى إلزام شيخ الأزهر بـ"تنقيح" صحيح البخاري