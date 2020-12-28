الزراعة بغزة: أسعار الدواجن عادت لطبيعتها ولا نسمح إدخال البيض المخصب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المهندس أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن أسعار الدواجن عادت لطبيعتها، بعد تذبذب استمر ليومين أو ثلاثة، لافتا إلى أن وزارته لا تسمح بإدخال كميات من البيض المخصب، حتى لا يؤدي غلى كساد وتدهور في أسعار الدواجن.



وقال البسيوني، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين: "يومي الإغلاق التي طرأت خلال هذا الشهر كان لها انعكاسها على أسعار الدواجن ويتسبب بتذبذب عارض ما بين قبل وبعد الإغلاق".



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، إلى أن هناك متابعة من قبل الوزارة لعدم إحداث احتكار أو استغلال أو اغراق من قبل التجار ونحافظ على معدلات سعرية متزنة، وغزة تخضع لنظام السوق الحرة القائم على العرض والطلب.