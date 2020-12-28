دولي

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، إن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، تجاوز حاجز المليون يوم الأحد.

وتجاوزت جنوب أفريقيا، الأكثر تضرراً من الفيروس بالقارة،
 حاجز المليون إصابة بعد تسعة أيام فقط من الوصول إلى 900 ألف إصابة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وكانت حكومة جنوب إفريقيا، رفضت ادعاءات المملكة المتحدة بشأن خطورة السلالة الجديدة من فيروس (كوفيد- 19) وانتقدت قرارها بحظر السفر إليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزير الصحة، زويلي مخيزي، قوله: إن السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في جنوب أفريقيا، نتجت عن طفرة شبيهة بالموجودة في المملكة المتحدة، وتعرف باسم "501.في تو"، مضيفاً أنه لا يوجد دليل على أنها تسبب أعراضاً أكثر حدة، أو تؤدي إلى وفيات أكثر من الفيروس الحالي.

وجاءت تصريحات زويلي، بعد يوم من إعلان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك عن حظر السفر إلى جنوب إفريقيا، وأنه يجب فرض الحجر الصحي على الفور على أي شخص كان بها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشار زويلي، إلى أن الأبحاث التي أجرتها شبكة المراقبة الجينية أثبتت أن السلالة الجديدة، ظهرت في جنوب إفريقيا بعد شهر من ظهور الأخرى في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن مخاطر حظر السفر تفوق فوائده، وأنه من الممكن السيطرة على السلالات الجديدة من خلال الإجراءات الاحترازية بعيداً عن حظر السفر الدولي.

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