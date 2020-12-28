عياش: الشرطة البحرية أبلغتنا بإخلاء الصيادين غداً الثلاثاء بالتزامن مع مناورة الفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن الشرطة البحرية، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، أبلغت بإخلاء البحر من الصيادين يوم غدً الثلاثاء.



ووفقاً لوكالة (الرأي)، أشار عياش، إلى أن إخلاء الصيادين من البحر، سيبدأ من الساعة الخامسة فجراً، ولمدة 24 ساعة، وذلك بالتزامن مع مناورة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.