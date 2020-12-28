دولي

الخارجية الإيرانية تكشف معلومة "مهمة" عن قاسم سليماني يوم اغتياله

الخارجية الإيرانية تكشف معلومة "مهمة" عن قاسم سليماني يوم اغتياله
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "إن قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية، يوم اغتياله في بغداد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، على تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال المتحدث: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".

ورداً على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، شدد سعيد خطيب زادة على أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، قائلاً: "نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".

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