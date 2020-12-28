شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية في كل من: رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1363 إصابة، سجلت على النحو التالي: قلقيليلة (23)، طولكرم (66)، رام الله (209)، سلفيت (22)، طوباس (25)، نابلس (104)، الخلبل (116)، ضواحي القدس (40)، بيت لحم (51)، جنين (74)، أريحا (10)، قطاع غزة (477)، مدينة القدس (147). 

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية (47)، طولكرم (75)، رام الله (159)، سلفيت (76)، طوباس (24)، نابلس (206)، الخليل (74)، بيت لحم (85)، جنين (84)، أريحا (18)، قطاع غزة (702)، مدينة القدس (88). 

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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