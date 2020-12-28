عزام الأحمد: المجلس المركزي سيناقش سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، صباح يوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة غاية في الدقة، نتيجة الأحداث التي انعكست على الشأن الفلسطيني، ولا سيما بروز الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن.



وقال الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين): إن إدارة بايدن تتبع للحزب الديمقراطي، ونعرف جيدًا علاقته بالاحتلال الإسرائيلي، ولكن حين يعلن عن عدم شرعية الاستيطان، وعندما يقول أريد افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، علينا أن نتشبث بمثل هذه المواقف".



وأشار إلى أن المجلس المركزي، سيناقش سياسة بايدن تجاه الاستيطان، ومواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ارتكبت أخطاء فادحة، كان أقبحها إدارة ترامب، التي أرادت شرعنة الاستيطان والضم.



وأضاف: "لا يستطيع أي أحد كائن ما كان، أن يعطي شرعية لهذا الاستيطان، طالما بقي الشعب الفلسطيني يرفض ويقاوم بكل الوسائل المتاحة، واليوم ما دمنا نتصدى لهذه المشاريع لا يخدعنا تهديد هنا أو هناك".



وأكد الأحمد، على أن القيادة الفلسطينية، متلاحمة مع أبناء شعبها في التصدي المشترك من الكل الفلسطيني لعملية الاستيطان، ولا تبقى تعول كثيرًا على الشرعية الدولية، ولا تستطيع أنّ تقف معنا إلا إذا وقفنا نحن مع أنفسنا.



واختتم حديثه قائلاً: "علينا أن نستمر بكل الأساليب المتاحة للتصدي لقطعان المستوطنين، ومن يحميهم من جيش الاحتلال".