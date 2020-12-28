عاجل

  • اشتية: أتقدم لشعبنا بالتهنئة بمناسبة الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة

  • اشتية: قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية بهدف الحصول على الدفعة الأولى من لقاحات "كورونا"

  • اشتية: بعد أيام ستنتهي إجراءاتنا الخاصة بمكافحة "كورونا" وسنراقب ونقيم النتائج وإذا كنا سنمددها أو لا

  • اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا في الإساءة لمقام النبي موسى

شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: المجلس المركزي سيناقش سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية

عزام الأحمد: المجلس المركزي سيناقش سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، صباح يوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة غاية في الدقة، نتيجة الأحداث التي انعكست على الشأن الفلسطيني، ولا سيما بروز الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن.

وقال الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين): إن إدارة بايدن تتبع للحزب الديمقراطي، ونعرف جيدًا علاقته بالاحتلال الإسرائيلي، ولكن حين يعلن عن عدم شرعية الاستيطان، وعندما يقول أريد افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، علينا أن نتشبث بمثل هذه المواقف".

وأشار إلى أن المجلس المركزي، سيناقش سياسة بايدن تجاه الاستيطان، ومواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ارتكبت أخطاء فادحة، كان أقبحها إدارة ترامب، التي أرادت شرعنة الاستيطان والضم.

وأضاف: "لا يستطيع أي أحد كائن ما كان، أن يعطي شرعية لهذا الاستيطان، طالما بقي الشعب الفلسطيني يرفض ويقاوم بكل الوسائل المتاحة، واليوم ما دمنا نتصدى لهذه المشاريع لا يخدعنا تهديد هنا أو هناك".

وأكد الأحمد، على أن القيادة الفلسطينية، متلاحمة مع أبناء شعبها في التصدي المشترك من الكل الفلسطيني لعملية الاستيطان، ولا تبقى تعول كثيرًا على الشرعية الدولية، ولا تستطيع أنّ تقف معنا إلا إذا وقفنا نحن مع أنفسنا.

واختتم حديثه قائلاً: "علينا أن نستمر بكل الأساليب المتاحة للتصدي لقطعان المستوطنين، ومن يحميهم من جيش الاحتلال".

أخبار ذات صلة

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

الصحة: الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب

الصحة: الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد قبها غرب جنين تمهيداً لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد قبها غرب جنين تمهيداً لهدمه

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة

منوعات

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

الطبيب النفسي لأصالة &#34;قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن&#34;

الطبيب النفسي لأصالة "قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن"

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

محمود شاهين لهنا شيحة&#34; أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا&#34;

محمود شاهين لهنا شيحة" أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا"

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

عربي

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع

نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة &#34;رأب الصدع الخليجي&#34;

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة "رأب الصدع الخليجي"

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)