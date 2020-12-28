جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ورشتين لإصلاح المركبات في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال، رافقها عدد من الدوريات العسكرية، هدمت الورشتين المقامتين على الشارع الرئيسي بين مدينتي نابلس ورام الله، وتعود ملكية الورشتين، للمواطنين جهاد عويس، ورجا ضراغمة.



واللبن الشرقية قرية تتبع محافظة نابلس، ووقعت تحت الاحتلال في حرب 1967، وهي محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة (معاليه لفونة) التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب 800 مستوطن.



بدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.



كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة (عيلي) التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت، ومستوطنة (شيلو) وعدد من البؤر الاستيطانية هي: (جفعات هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، وراحاليم، وحي دان).