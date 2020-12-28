عاجل

  • اشتية: أتقدم لشعبنا بالتهنئة بمناسبة الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة

  • اشتية: قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية بهدف الحصول على الدفعة الأولى من لقاحات "كورونا"

  • اشتية: بعد أيام ستنتهي إجراءاتنا الخاصة بمكافحة "كورونا" وسنراقب ونقيم النتائج وإذا كنا سنمددها أو لا

  • اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا في الإساءة لمقام النبي موسى

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
رام الله - دنيا الوطن
واصل عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد، الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، أنه ومنذ ساعات صباح اليوم الأول للإغلاق، تسرح قطعان المستوطنين وتمرح في ساحات الأقصى، بلا رقيب ولا حسيب.

وفرض الاحتلال منذ ليلة أمس، إغلاقات مشددةٍ شاملة على مدينة القدس، متذرعاً بـ (كورونا)، ومنع أي شخص من التجوّل أبعد من كيلو مترٍ عن محيط بيته.

وأشارت حلواني إلى أن هذا يؤكّد، أن السبب الحقيقيّ لكلّ هذا التشديد، وإبعاد المصلين، هو التفرد بالمسجد الأقصى.

ودعت المرابطة أهالي البلدة القديمة إلى التواجد في المسجد الأقصى قائلة: "هذا يجعل الحملَ كبيراً على أهلنا في البلدة القديمة، وكلّ من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى".

وقالت :"لا تتركوه لمخططاتهم، ولا تفرغوهُ لقطعان مستوطنيهم، رصوا صفوف الرباط في ساحاته، وسدّوا الثغور والخلل، وتأكدوا أن الاحتلال شدة على هذه الأرض، وسيزول كما زال كل طامعٍ بالقدس قبله".

وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية.

وكانت جماعات الهيكل، قد طالبت قوات الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.

أخبار ذات صلة

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

اشتية: سنوقع كل العقوبات على الأشخاص الذين تسببوا بالإساءة لمقام النبي موسى

عزام الأحمد: المجلس المركزي سيناقش سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية

عزام الأحمد: المجلس المركزي سيناقش سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

الصحة: الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب

الصحة: الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

لجنة دعم الصحفيين: 476 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال 2020

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات جنوب نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

الاحتلال يهدم ورشتين لإصلاح المركبات في اللبن الشرقية

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد قبها غرب جنين تمهيداً لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد قبها غرب جنين تمهيداً لهدمه

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة

منوعات

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

الطبيب النفسي لأصالة &#34;قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن&#34;

الطبيب النفسي لأصالة "قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن"

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

محمود شاهين لهنا شيحة&#34; أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا&#34;

محمود شاهين لهنا شيحة" أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا"

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

عربي

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع

نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة &#34;رأب الصدع الخليجي&#34;

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة "رأب الصدع الخليجي"

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)