الصحة بغزة.. تسجيل 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 7 حالات وفاة، و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1754 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 702 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 38614 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10729 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 27545 حالة، وإجمالي الوفيات 340 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 327 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.