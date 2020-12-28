3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة علي الجبريني، صباح يوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال الجبريني، في تصريح صحفي: "تم تسجيل حالتي وفاة من البلدة القديمة، وحالة ثالثة من حي بيت حنينا، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 142 حالة.



وأشار إلى أنّ عدد الإصابات بـ (كورونا) بلغ 146، مقابل 88 حالة شفاء؛ ليصل عدد الإصابات الفاعلة في المدينة إلى 1646 إصابة، وهو ما يشكل ربع عدد الإصابات النشطة الإجمالي في عموم المدينة، والبالغ 6959.