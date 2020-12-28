الصحة: الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على أن الحالة الوبائية ما زالت صعبة، وأن الأعراض الحادة للإصابة بفيروس (كورونا) أصبحت تظهر على فئة الشباب بشكل متزايد، والذين لا يعناون من أمراض مزمنة.



وقال مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة، أسامة النجار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): "نحن في منتصف العاصفة، ولدى وزارة الصحة القدرة على إجراء 15 ألف فحص يومياً؛ لكن نعاني الآن من إحجام الناس عن الفحوصات".



وأعلنت ووزيرة الصحة مي كيلة، أمس الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.