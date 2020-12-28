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لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل

لبنان: سنحصل على لقاح (فايزر) في فبراير المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا) حاز على موافقة اللجنة العلمية في الوزارة، مشيرة إلى أن لبنان، سيحصل على اللقاح في منتصف شباط/ فبراير المقبل.

وقالت الوزارة وفق ما نقلت (الوكالة الوطنية للإعلام): إنه "بناء على المعطيات، التي توافرت لديها، ومن أهمها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية، وهي الأساس في تسجيل واعتماد أي دواء في لبنان، تم اختيار لقاح (فايزر) الذي استوفى تلك الضوابط، واستحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ، كما استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في وزارة الصحة، وسيحصل لبنان على اللقاح في منتصف شهر شباط/ فبراير على دفعات؛ ليتم تغطية 15% من المواطنين".

وأوضحت، أنها قامت بالتفاوض مع منصة (كوفاكس) العالمية، للحصول على لقاحات إضافية التي ستعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية، لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعاً، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات (كورونا).

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