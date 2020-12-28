اليوم الأول لاستفتاء "دنيا الوطن": اشتية الأكثر تأثيراً في ملف (كورونا) والشيخ السياسي الأبرز

وأطلقت "دنيا الوطن"، استفتاءها السنوي، لشخصية العام 2020، أمس الأحد، ويستمر التصويت حتى يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.









رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الأولية، لليوم الأول لاستفتاء "دنيا الوطن" السنوي، حول شخصية العام، تصدر د. محمد اشتية، رئيس الوزراء، للشخصية الأكثر تأثيراً في جائحة (كورونا)، وحسين الشيخ للشخصية السياسية الأبرز في عام 2020.واختار قراء "دنيا الوطن"، رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، للشخصية الأكثر تأثيراً أثناء جائحة (كورونا) في فلسطين بنسبة 52%، يليه، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، ثانياً، بنسبة 32.2%، ويليها د. مي كيلة، وزيرة الصحة بنسبة 9.3%.وفي سؤال السياسي الأبرز للعام 2020، تصدر حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بنسبة 44.6%، يليه زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بنسبة 29.7%، ثم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) بنسبة 8.5%.وحول الشخصية الحكومية الأبرز، تصدرت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، بنسبة 54.4%، يليها أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، بنسبة 28.4%.وتصدر يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً أثناء جائحة (كورونا) في المحافظات الجنوبية، بنسبة 78.8%، يليه، توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بنسبة 14.4%، يليه محمد عوض، رئيس لجنة المتابعة الحكومية، بنسبة 6.8%.ويرى قراء "دنيا الوطن"، المشاركون بالاستفتاء بيومه الأول، أن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، كان الشخصية الإعلامية الحكومية الأكثر تأثيراً بنسبة 70.9%، يليه إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، بنسبة 8.8%.