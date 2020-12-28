81 مليوناً و145 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و772 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 81 مليوناً و145 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب الـ 57 مليوناً و294 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 410 آلاف و120 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,041 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,215 وفاة)، وروسيا (552 وفاة)، وألمانيا (345 وفاة)، والبرازيل (331 وفاة)، وبريطانيا (316 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (172,740 إصابة)، وبريطانيا (30,501 إصابة)، وروسيا (28,284 إصابة)، والهند (20,333 إصابة)، والبرازيل (18,479 إصابة).



ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (341,138 وفاة)، والبرازيل (191,146 وفاة)، والهند (147,940 وفاة)، والمكسيك (122,426 وفاة)، وإيطاليا (71,925 وفاة).



فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,573,847 إصابة)، والهند (10,208,725 إصابة)، والبرازيل (7,484,285 إصابات)، وروسيا (3,050,248 إصابات)، وفرنسا (2,559,686 إصابة).