شؤون فلسطينية

اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الشاب بلال فتحي كنعان، بعد مداهمة منزله في بلدة جبع قضاء جنين، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان، وجنود الاحتلال، تخللها تفتيش منازل كل من خليل النايف، وساري المجيد.

كما نفذت قوات الاحتلال، عمليات دهم في مدينة الخليل، وشنت حملة اعتقالات، طالت كلاً من: نبيل الجعبري، ومأمون الهيموني.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت تلك القوات 3 مواطنين، وهم: يوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان، ومحمد الأسعد من بلدة كفل حارس، ومعتز هاني سلمان من ديراستيا.

واقتحمت آليات الاحتلال، بلدة بيت فجار قضاء مدينة بيت لحم وتمركزت في مداخل البلدة، وبعض حاراتها.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، حسن حلوان، وصدام بكر حعيدي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها، ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية.

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