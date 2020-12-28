زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، صباح اليوم الاثنين، نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار بشكل مكثف، صوب مراكب الصيادين في عرض بحر "السودانية" شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.



يشار إلى، أن قوات الاحتلال، تواصل انتهاكاتها اليومية بحق الصيادين، إذ إنها تمنعهم من الدخول إلى مساحات متقدمة في البحر، وتطلق النار عليهم، وتعتقلهم وتصادر مراكبهم باستمرار.