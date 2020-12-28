المستثمر الإماراتي لنادي (بيتار القدس) يزور إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: إن الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة، الذي اشترى نصف أسهم نادي (بيتار القدس) الإسرائيلي العنصري، سيزور إسرائيل نهاية الشهر المقبل.



ونقلت القناة عن مسؤول كبير في النادي، بأن وصوله قد يتأجل بسبب أزمة (كورونا) وحالة الإغلاق والدخول بالعزل، معتبرًا أن وصوله إلى إسرائيل، سيضع حدًا للخلافات بشأن الاستثمار الإماراتي في النادي.



وكانت إدارة النادي، توصلت لاتفاق مع المستثمر الإماراتي لشراء 50% من أسهمه، وسط جدل ورفض لمشجعي النادي لهذه الصفقة، وهم من أكثر العنصريين ضد العرب والمسلمين.