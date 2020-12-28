دولي

سلالة (كورونا) المتحورة تصل كوريا الجنوبية

سلالة (كورونا) المتحورة تصل كوريا الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية: إنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس (كورونا) الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا، وانتقلت إلى عدد من الدول.

وأكدت الوكالة، أنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد، وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون، بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس (كورونا).

وتواجه الحكومة ضغوطاً داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعداً لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة، وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت الحكومة، أمس الأحد، أن الهيئات التنظيمية، ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوماً إلى 40 فقط، وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها، ستتقلص إلى نحو 20 يوماً من عدة أشهر عادة.

وقال كبير موظفي الرئاسة، نوه يونغ مين، أمس: إن السلطات ستبدأ في شباط/ فبراير تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين، على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

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