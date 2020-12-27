دولي

غدعون ساعر: لن أجلس بأي حال من الأحوال بحكومة برئاسة نتنياهو

غدعون ساعر: لن أجلس بأي حال من الأحوال بحكومة برئاسة نتنياهو
غدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أمل إسرائيل)، غدعون ساعر، إنه لن يجلس بأي حال من الأحوال في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وذكر في تصريح، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "أوضحت مرار، الأفضل للدولة يكون باستبدال نتنياهو، أنوي أن أكون بديله وأعتقد أن الجمهور سيثق بي".

وتابع: "لن أجلس بأي حال من الأحوال في حكومة برئاسة نتنياهو، لأن استمراره مخالف لمصلحة الدولة ولن أتنازل عن ذلك".

وأفاد استطلاع للرأي، أجرته (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات عامة في إسرائيل/ اليوم:، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، مقابل 19 للحزب الجديد بقيادة جدعون ساعر.

وكان آخر استطلاع، أجرته قناة (كان)، قبل عدة أيام، أفاد بتفوق نتنياهو على ساعر بفارق ست أصوات فقط، ولكن هذا الاستطلاع شهد توسيعاً للفارق لمصلحة الأول إلى تسعة مقاعد.

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