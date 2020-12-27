شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية
رام الله - دنيا الوطن
وصف د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بتطعيم السجانين في السجون الاسرائيلية، وعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين أنه إمعان في العنصرية من حكومة إسرائيل التي لا تقيم وزنا لحقوق الإنسان.

ووصف البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اعتداء قوات الاحتلال ليلة أمس على مجمع فلسطين الطبي في قلب رام الله بالهمجي والذي عرض حياة المرضى الأبرياء للخطر.

وقال البرغوثي : لن ترتدع الحكومة الاسرائيلية الا برفع سلاح المقاطعة والعقوبات في وجهها ولكن ما يجري يمثل رسالة للمطبعين أن التطبيع لا يزيد حكام اسرائيل الا عنجهية وعنصرية.

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البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

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