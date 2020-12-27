شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تصدر بياناً بالذكرى السنوية 12 للعدوان الإسرائيلي على غزة

"الديمقراطية" تصدر بياناً بالذكرى السنوية 12 للعدوان الإسرائيلي على غزة
جانب من آثار القصف الإسرائيلي خلال حرب 2008
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة للحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة عام 2008، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى استراتيجية وطنية شاملة تتضمن عناصر القوة الفلسطينية التي أقرتها قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والمتمثلة بتعزيز الوحدة الداخلية واستنهاض المقاومة الشاملة في الميدان وفي المحافل الدولية والخروج من اتفاق أوسلو وتوفير عناصر الصمود لشعبنا الفلسطيني.

وأكدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أهمية استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل كونه الوسيلة الضرورية والوحيدة للوصول إلى توافق وطني ببرنامج القواسم المشتركة، وإعادة تقديم الحالة الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال.

وشددت الجبهة على ضرورة صون الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها العسكرية، وإغناء وتطوير غرفة العمليات المشتركة التي بات بيدها قرار الدفاع وقرار التهدئة عملاً بشعار "شركاء في الدم.. شركاء في القرار".

وتوجهت الجبهة بالتحية لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي شكلت حاضنته الشعبية طوال 21 يوماً من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة سجلوا فيها أروع صور البطولة والصمود، لافتة إلى أن جيش الاحتلال قتل خلاله نحو (1400) فلسطيني وجرح أكثر من 5000 آخرين وإلحاق دمار واسع في البنية التحتية والمصانع وممتلكات المواطنين.

وأوضحت الجبهة أن تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني واستمرار تهديداته، في استهداف منازل المدنيين العزل وممتلكاتهم والمرافق العامة والمصانع، يهدف لإلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أوجاع الحصار الإسرائيلي، والتغطية على عجزه في وقف تطوير قوة المقاومة، ومحاولة يائسة لتصدير أزماته الداخلية.

وختمت الجبهة بيانها بالقول: "تأتي الذكرى الـ(12) والعدوان والحصار الإسرائيلي ما زالا متواصلين على قطاع غزة، ولم تنل جرائم الاحتلال من العقاب الدولي بفعل الحماية السياسية التي توفرها الإدارات الأميركية المتعاقبة، والتي لم تكتف بالانحياز الكامل لدولة الاحتلال بل بتبني الخطط العدوانية التي تستهدف المسألة الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني من خلال (صفقة ترامب- نتنياهو) ومشاريع الضم والتطبيع". 

أخبار ذات صلة

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

&#34;الميزان&#34; يستنكر الهجمات الحربية الإسرائيلية ويطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم

"الميزان" يستنكر الهجمات الحربية الإسرائيلية ويطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم

شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم منزل الأسير قبها جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة

شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم منزل الأسير قبها جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة

تحدث عن لقاح (كورونا).. اشتية يُوجه رسالة خلال مشاركته بعشاء عيد الميلاد

تحدث عن لقاح (كورونا).. اشتية يُوجه رسالة خلال مشاركته بعشاء عيد الميلاد

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

البرغوثي: قرار وزير الأمن الإسرائيلي تطعيم السجانين وعدم تطعيم الأسرى إمعان بالعنصرية

&#34;الميزان&#34; يستنكر الهجمات الحربية الإسرائيلية ويطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم

"الميزان" يستنكر الهجمات الحربية الإسرائيلية ويطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً بالذكرى السنوية 12 للعدوان الإسرائيلي على غزة

"الديمقراطية" تصدر بياناً بالذكرى السنوية 12 للعدوان الإسرائيلي على غزة

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

منوعات

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

عربي

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة &#34;رأب الصدع الخليجي&#34;

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة "رأب الصدع الخليجي"

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة