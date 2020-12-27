شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم منزل الأسير قبها جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال، بدأت هدم منزل الأسير محمد قبها، في بلدة طورة جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة قبل عدة أيام.يأتي ذلك بعد وقت قليل، من اقتحامها القرية الليلة، مداهمة منزل الأسير ومنزل والده.وأفاد مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية بعد محاصرتها، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين الماضي، عن العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية، داخل أحد الأحراش غربي جنين.