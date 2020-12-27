استطلاع للرأي: نتنياهو يُوسع الفارق مجدداً مع جدعون ساعر

أما حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، فيحصل على سبعة مقاعد، بينما (ميرتس) و(أزرق أبيض) خمسة مقاعد لكل منهما.

وكان آخر استطلاع، أجرته قناة (كان)، قبل عدة أيام، أفاد بتفوق نتنياهو على ساعر بفارق ست أصوات فقط، ولكن هذا الاستطلاع شهد توسيعاً للفارق لمصلحة الأول إلى تسعة مقاعد.ووفق الاستطلاع فإن حزب (يوجد مستقل) سيحصل على 16 مقعداً، فيما حصل حزب (يمينا) برئاسة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، 13 مقعداً.وستحصل (القائمة المشتركة) العربية وفق الاستطلاع، 11 مقعداً، فيما كل من (شاس) و(يهودت هتوراة) سيحصلان على ثمانية مقاعد.