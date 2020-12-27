استطلاع للرأي: نتنياهو يُوسع الفارق مجدداً مع جدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
أفاد استطلاع للرأي، أجرته (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات عامة في إسرائيل/ اليوم:، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، مقابل 19 للحزب الجديد بقيادة جدعون ساعر.
أفاد استطلاع للرأي، أجرته (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات عامة في إسرائيل/ اليوم:، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، مقابل 19 للحزب الجديد بقيادة جدعون ساعر.
وكان آخر استطلاع، أجرته قناة (كان)، قبل عدة أيام، أفاد بتفوق نتنياهو على ساعر بفارق ست أصوات فقط، ولكن هذا الاستطلاع شهد توسيعاً للفارق لمصلحة الأول إلى تسعة مقاعد.
ووفق الاستطلاع فإن حزب (يوجد مستقل) سيحصل على 16 مقعداً، فيما حصل حزب (يمينا) برئاسة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، 13 مقعداً.
وستحصل (القائمة المشتركة) العربية وفق الاستطلاع، 11 مقعداً، فيما كل من (شاس) و(يهودت هتوراة) سيحصلان على ثمانية مقاعد.
ووفق الاستطلاع فإن حزب (يوجد مستقل) سيحصل على 16 مقعداً، فيما حصل حزب (يمينا) برئاسة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، 13 مقعداً.
وستحصل (القائمة المشتركة) العربية وفق الاستطلاع، 11 مقعداً، فيما كل من (شاس) و(يهودت هتوراة) سيحصلان على ثمانية مقاعد.
أما حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، فيحصل على سبعة مقاعد، بينما (ميرتس) و(أزرق أبيض) خمسة مقاعد لكل منهما.
التعليقات