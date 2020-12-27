شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
غزةه - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الوزارة، تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية لليوم الأحد، ليكون العدد الكلي للإصابات خلال 24 ساعة الماضية، 477 إصابة.

وأضافت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الرقم، جاء بعد فحص 1754 بنسبة إصابة 27.1%.

ويشير الرقم إلى انخفاض لافت، مقارنة بإصابات يوم أمس السبت، حيث تم تسجيل 554 إصابة.

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم منزل الأسير قبها جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة

شاهد: الاحتلال يبدأ بهدم منزل الأسير قبها جنوب غرب جنين المتهم بقتل مستوطِنة

تحدث عن لقاح (كورونا).. اشتية يُوجه رسالة خلال مشاركته بعشاء عيد الميلاد

تحدث عن لقاح (كورونا).. اشتية يُوجه رسالة خلال مشاركته بعشاء عيد الميلاد

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

&#34;الرعاية الأولية&#34; بغزة تكشف تفاصيل جديدة لحملة الصحة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع

"الرعاية الأولية" بغزة تكشف تفاصيل جديدة لحملة الصحة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

&#34;الخارجية&#34;: ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

&#34;كهرباء&#34; غزة: احتمالات بتوفير ساعات وصل أعلى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي

"كهرباء" غزة: احتمالات بتوفير ساعات وصل أعلى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي

جنين: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

جنين: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

&#34;الداخلية&#34; بغزة: تسهيل 61 مهمة صحفية يومي الجمعة والسبت

"الداخلية" بغزة: تسهيل 61 مهمة صحفية يومي الجمعة والسبت

منوعات

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

عربي

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة &#34;رأب الصدع الخليجي&#34;

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة "رأب الصدع الخليجي"

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة