قطاع غزة يُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك، بعدما أعلنت الوزارة، تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية لليوم الأحد، ليكون العدد الكلي للإصابات خلال 24 ساعة الماضية، 477 إصابة.





وأضافت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الرقم، جاء بعد فحص 1754 بنسبة إصابة 27.1%.





ويشير الرقم إلى انخفاض لافت، مقارنة بإصابات يوم أمس السبت، حيث تم تسجيل 554 إصابة.

غزةه - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).