قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل أسير ومنزل والده.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية بعد محاصرتها، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).