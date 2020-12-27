بريطانيا: اختبار علاج للحماية من تكرار الإصابة بعدوى فيروس (كورونا)





وقالت هوليهان: إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة، بحسب ما نقلته وكالة (بلومبرغ) للأنباء.



وقد وافقت المملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر على شراء مليون جرعة من علاج (كوفيد- 19) من إنتاج شركة (أسترازينيكا) المسمى (ايه زد دي 7442) في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.



في الوقت نفسه، ستحدد تجربة ثانية، أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تسمى (بروفينت ) ما إذا كان يمكن استخدام العلاج على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين كانوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.



وقال البروفيسور ستيفن باويز، المدير الطبي الوطني في (إن اتش اس) في إنكلترا: "تعد هاتان التجربتان السريريتان إضافة مهمة لاختبار الأساليب العلاجية الجديدة، حيث قد توفر علاجات الأجسام المضادة بديلاً لمجموعات المرضى، الذين لا يمكنهم الاستفادة من اللقاح، مثل المرضى، الذين يعانون من نقص المناعة."



وقالت د. نيكي لونغلي، استشارية الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومشاركة في (بروفنت): "نريد طمأنة أي شخص قد لا يستفيد من اللقاح بأنه يمكننا تقديم بديل له يوفر نفس الحماية".

ويمكن للعلاج أن يتوفر في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبلين في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، وفق ما نقلت موقع (دوتشيه فيله).وجرى حقن عشرة مشاركين بالدواء، حسبما نقلت الغارديان عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفى لندن الجامعي، وترأس الدراسة المسماة "ستورم تشيسار".