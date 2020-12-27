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نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع

نصر الله: قاسم سليماني يقف خلف إيصال صواريخ (كورنيت) للمقاومة الفلسطينية بالقطاع
صاروخ كورنيت أطلقته المقاومة الفلسطينية بعام 2018 اتجاه حافلة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد: إن قائد فيلق القدس السابق، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، طوّر العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية كلها على اختلاف اتجاهاتها.

وقُتل سليماني في كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية، في العاصمة العراقية، بغداد.

وأضاف في مقابلة مع قناة (الميادين): بأنه "لم يكن هناك أي خطوط حمر لدى سليماني، في الدعم اللوجستي للفصائل الفلسطينية"، مشيراً إلى أن إيصال صواريخ (كورنيت) إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، يقف خلفه سليماني.

وتابع نصر الله: بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، وافق على إيصال صواريخ (كورنيت) التي اشترتها دمشق من روسيا إلى حركتي حماس والجهاد بغزة.

وقال الأمين العام لـ (حزب الله)، بأن سليماني وفريقه، لم يقصروا في كل ما يمكن تقديمه لفلسطين على كل المستويات.

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