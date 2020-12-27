جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إلى 109 حالات وفاة.



وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 62 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 194 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1068.

















رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة،