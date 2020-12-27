بريطانيا: تسجيل ارتفاع بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 316 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 210 حالات في إحصائية أمس السبت.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30501، ليصل إلى مستوى 2288345 حالة.







وبذلك يصل عدد الوفيات في بريطانيا، منذ بدء الجائحة، إلى 70752.

رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأحد، ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-199.