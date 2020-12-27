دولي

الرئيس الفرنسي: لدينا سلاح جديد ضد فيروس (كورونا)

الرئيس الفرنسي: لدينا سلاح جديد ضد فيروس (كورونا)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكداً وجود "سلاح جديد" لمواجهة الجائحة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح"، مؤكدا أن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر".

وأضاف: "أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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