سلفيت: قرار بإغلاق مديرية سلطة الأراضي بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الأحد، إغلاق مديرية سلطة الأراضي في المحافظة لمدة 24 ساعة، بعد أن تبين إصابة موظفة بفيروس (كورونا).



وأوضح كميل أن اغلاق المديرية يبدأ اليوم، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص حصر المخالطين وعمل الفحوصات اللازمة والتعقيم لمكاتب الموظفين ومرافق المديرية، على ان يستأنف عملها صباح بعد غدٍ الثلاثاء.