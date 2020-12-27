الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في المحافظة اليوم الأحد.



وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): إنه تم زيارة ومتابعة 153 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، فيما لمست اللجان التزام 145 منها بشروط السلامة العامة، وخالفت اللجان ست منشآت، فيما وجهت تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين.