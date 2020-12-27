عاجل

  • "الصحة" بغزة: العدد الكلي للإصابات 477 إصابة بعد فحص 1754 بنسبة إصابة 27.1%

  • "الصحة" بغزة: تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لليوم السبت

شؤون فلسطينية

"الرعاية الأولية" بغزة تكشف تفاصيل جديدة لحملة الصحة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع

"الرعاية الأولية" بغزة تكشف تفاصيل جديدة لحملة الصحة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع
توضيحية
غزة- دنيا الوطن
أكد مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، د. مجدي ضهير، بأن الدراسة المسحية لفحص عينات دم من المواطنين، تأتي لدراسة انتشار وباء (كورونا) داخل المجتمع الفلسطيني ومعرفة من أُصيب، ولم تظهر عليه الأعراض.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أمس السبت، عن حملة ستقوم بها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بدأت اليوم، لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد قطاع غزة.

وتهدف الدراسة، وفق ما قالت "الصحة" لمعرفة معدلات انتشار فيروس (كوفيد- 19) بين المواطنين في القطاع.

وقال ضهير في تصريحات لإذاعة (القدس): إننا "ندرس الحالة المستقبلية، حول هذا الفيروس ومدى انتشاره ومعرفة كم من الناس سيصاب بالفترة المقبلة".

وشدد على أن هذه الدراسة، ستتم في غزة والضفة بالتوازي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لمعرفة من تشكلت لديه مناعة.

وتابع ضهير: أن قدرة وزارة الصحة في غزة، هي إجراء 2500 إلى 3000 فحص مخبري من خلال الأجهزة المتوفرة والكوادر الطبية، بحيث "لا نستطيع إجراء أكثر من ذلك".

وقال مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة: إن "توجيهات وزارتي الصحة والداخلية من تقييد الحركة والالتزام بالإجراءات الوقائية، أدت إلى الحد نوعاً ما من انتشار الفيروس وكذلك التزام المواطنين، يحول دون توسع انتشار الجائحة".

أخبار ذات صلة

قطاع غزة يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

اللجنة المشتركة للاجئين تُصدر بياناً بشأن تقليص (أونروا) لخدمات اللاجئين

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

&#34;الخارجية&#34;: ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

&#34;كهرباء&#34; غزة: احتمالات بتوفير ساعات وصل أعلى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي

"كهرباء" غزة: احتمالات بتوفير ساعات وصل أعلى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم &#34;طورة&#34; في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

قوات الاحتلال تقتحم "طورة" في جنين وتداهم منزل الأسير قبها

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

&#34;الخارجية&#34;: ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

جنين: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

جنين: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

&#34;الداخلية&#34; بغزة: تسهيل 61 مهمة صحفية يومي الجمعة والسبت

"الداخلية" بغزة: تسهيل 61 مهمة صحفية يومي الجمعة والسبت

وزارة العمل وتجارة وصناعة رام الله والبيرة تبحثان سبل التعاون بقضايا العمال

وزارة العمل وتجارة وصناعة رام الله والبيرة تبحثان سبل التعاون بقضايا العمال

منوعات

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

عربي

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة &#34;رأب الصدع الخليجي&#34;

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة "رأب الصدع الخليجي"

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة